Кариус: Не понимаю, когда люди смеются и оскорбляют человека, который сильно повредил голову

Немецкий голкипер рассказал о том, как ему живется после роковых ошибок в финале Лиги чемпионов.

Лорис Кариус совершил две результативных ошибки в финале Лиги чемпионов-2017/18 против Реала, поставив крест на шансах "красных" завоевать титул. Немецкий голкипер вспомнил тот матч и рассказал о последствиях, к которым они привели.

"У меня было сотрясение мозга после удара Серхио Рамоса, которое ограничило мое пространственное зрение. Это было установлено в детальном исследовании одного из ведущих мировых специалистов в области мозга.

Сначала я был рад узнать, что произошло в той игре. Я не хотел обнародовать это сам. Когда был озвучен результат, было много злобы и оскорблений, часто намного ниже пояса. Я никогда не использовал это как оправдание, но когда люди смеются над тем, кто сильно повредил голову, не понимаю.

Все мои усилия и хорошие выступления до этого внезапно потеряли значение. Мы, игроки, испытываем крайнюю враждебность в Интернете. Если вы прочитаете каждое сообщение, вы не сможете спать в течение двух дней. Это безумие, что люди говорят под маской анонимности, оскорбляя других, дискриминируя их и становясь расистом.

Нельзя винить фанатов, если они освистывают игрока. Они платят за билет и имеют право быть недовольным. Профессионал должен это терпеть, но не личные оскорбления или смертельные угрозы", — приводит слова Кариуса Bild.

Напомним, что голкипер может вернуться в чемпионат Германии, где им интересуется Герта.