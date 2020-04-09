Альфонсо Дэвис: Чувствую, что Бавария сможет выиграть Лигу чемпионов

Канадский футболист также рассказал о том, что поменялось в команде с приходом Ханса Флик.

Нападающий Баварии Альфонсо Дэвис, в последнее время играющий на позиции латераля, оценил шансы своей команды на успех в нынешней Лиге чемпионов, которая взяла временную паузу из-за коронавируса.

"Я действительно чувствую, что благодаря качеству мы можем выиграть Лигу чемпионов. Я показал хороший футбол во время матча с Челси. Я делал то, что просили меня в тренерском штабе: хорошо действовал как в обороне, так и в атаке".

Ранее стало известно, что Ханс-Дитер Флик продолжит свой путь на посту главного тренера Баварии. Канадец поделился мнением о работе с немецким специалистом.

"Больше всего мне нравится в нем то, что он позволяет нам свободу действий на поле, позволяет быть креативными. Он придерживается своей тренерской методики, в основе которой — свободный футбол. Он просто хочет, чтобы мы побеждали и получали удовольствие от своей игры", — приводит слова Дэвиса ESPN.

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