Аякс и Серхио Рамос вспомнили прошлую Лигу чемпионов и ярко потролили друг друга

Испанец годно ответил амстердамцам на шутку в свой адрес.

Амстердамский Аякс вчера, 1 апреля, решил вспомнить свой громкий прошлогодний успех в Лиге чемпионов, когда они выбили в 1/8 финала мадридский Реал, обыграв "сливочных" 4:1 на Сантьяго Бернабеу.

Пресс-служба аяксидов выставила фотоколлаж, на котором красовались Серхио Рамос и Душан Тадич, демонстрирующие одинаковые жесты во время одного и того же матча. Правда Рамос тогда находился на трибунах, отбывая дисквалификацию за перебор желтых карточек.

Позже УЕФА отстранил защитника не на один матч, а на два. Специальная комиссия посчитала, что испанец в амстердамском матче умышленно получил желтую карточку, чтобы пропустить ответный "проходной" матч в Мадриде, "обнулившись" перед четвертьфиналом.

В свою очередь, Душан Тадич изображен на фото во время празднования забитого гола, который в итоге поставил "бланкос" на колени.

Ответ Рамоса выдался не менее ярким троллингом. Испанец твитнул коллаж с четырьмя своими трофеями Лиги чемпионов.