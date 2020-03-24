Камерунец признался, что второй матч против Барселоны — один из лучших моментов его карьеры.

Защитник Ливерпуля Жоэль Матип вспомнил ответный полуфинал прошлой Лиги чемпионов, когда его команда совершила невероятный камбек против Барселоны (4:0).

"После игры мы встали вместе с фанатами около трибуны Коп и вместе спели You'll never walk alone. Это один из самых прекрасных моментов в моей карьере. Я не думал ни о чем, просто парил в облаках вместе с фанатами", — цитирует камерунца 11 Freunde.

"После этого мне потребовалось пройти допинг-тест. Я зашел в маленькую комнату, в которой сидел очень подавленный парень — Лионель Месси. Мы были знакомы, но это не то знакомство, когда вы будто сидите в маленьком помещении и вместе пьете кофе. Все продолжали праздновать, а я сидел в маленькой комнате с Месси".

Другой защитник "красных" Александер-Арнольд признался, что Месси ему больше импонирует, нежели Роналду.