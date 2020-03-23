Матч Аталанта — Валенсия стал главным источником распространения коронавируса в Ломбардии — СМИ

На трибунах Сан-Сиро присутствовало около 45 тысяч итальянских и испанских болельщиков.

На данный момент Италия является самой инфицированной страной Европы (второй в мире после Китая), а также находится на первом месте в мире по числу смертей из-за коронавируса: из 59 138 зараженных — 5 476 летальных исхода.

Эпицентром распространения вируса на Аппенинах стал северный регион Италии — Ломбардия. По информации Cadenaser, одним из ключевых "помощников" распространения инфекции стал первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Аталантой и Валенсией на Сан-Сиро в Милане.

Матч состоялся 19 февраля. Из Бергамо в Милан (60 км) направилось порядка 40 тыс фанатов Аталанты, среди которых были и зараженные Covid-19.

Итальянские (~40 тыс) и испанские (~5 тыс) болельщики находились в непосредственном контакте как до матча, во время, так и после него. Фанаты обоих клубов пересекались в общественном транспорте, ресторанах, на улице, при этом открыто контактируя. Помимо болельщиков Аталанты, фанаты Валенсии контактировали с болельщиками миланского Интера, с которыми у них прекрасные отношения.

Как итог, Испания — вторая страна в Европе по количеству зараженных Covid-19 (29 909) и третья в мире (после Италии и Китая) по числу смертей — 1 813.

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