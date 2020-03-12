Все предыдущие голы нидерландца приносили Ливерпулю положительный исход.

На Энфилде проходит поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. Ливерпуль отыграл один гол у Атлетико и матч перешел в экстра-таймы.

Ситуацию в противостоянии выровнял гол Жоржиньо Вейналдума в конце первого тайма, для которого данный мяч стал пятым во всех розыгрышах Лиги чемпионов. Примечательно, что четыре из пяти голов Вейналдум забивал в плей-офф.

Также стоит отметить "фарт" Вейналдума. Во всех предыдущих матчах, в которых он забивал в Лиге чемпионов, его команда достигала положительного результата.

02.05.18. Рома — Ливерпуль 4:2 (1/2 ЛЧ. Первый матч — 2:5). Вейналдум забил 1 гол

07.05.19. Ливерпуль — Барселона 4:0 (1/2 ЛЧ. Первый матч — 0:3). Вейналдум забил 2 ола

05.11.19. Ливерпуль — Генк 2:1 (Групповой этап). Вейналдум забил 1 гол.