Болельщики Атлетико смогут посетить матч с Ливерпулем, несмотря на карантин в Испании

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Ливерпуле будет открытым для фанатов обеих команд.

После заседания по безопасности на Энфилде между УЕФА и местными властями было принято решение сыграть матч Ливерпуль – Атлетико в присутствии зрителей, сообщил официальный сайт "матрасников".

Смогут посетить игру и испанские болельщики, хотя в Мадриде и введены карантинные мера для предотвращения распространения коронавируса.

Атлетико сообщил, что испанские власти рекомендовали избегать путешествий без весомых причин и предложил возврат денег тем болельщикам, которые решат остаться в Испании.

Матч Ливерпуль – Атлетико начнется сегодня в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.