Ван Дейк: Хотим заслужить проход в следующий раунд

Нидерландец ждет от своих партнеров должного настроя.

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился своим мнением об ответной встрече с Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы будем настраиваться так же, как и всегда. Надеюсь, мы сможем выиграть и сыграть в хороший футбол, но прежде всего мы должны продемонстрировать страсть и самоотдачу.

Мы все должны выложиться с первой и до последней минуты. Разное может случиться, но мы хотим пройти благодаря своим качествам и заслужить проход.

Атлетико будет очень сильным, у них фантастическая команда. Они одни из лучших в том стиле, в котором они играют", – приводит слова Ван Дейка Sky Sports.

Матч Ливерпуль — Атлетико состоится на Энфилде в среду, 11 марта, и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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