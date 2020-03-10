Официально: Бавария и Челси сыграют без болельщиков

Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов состоится за закрытыми дверями.

Поединок между Баварией и Челси в Мюнхене состоится без зрителей, сообщил немецкий клуб на своем официальном сайте. Болельщикам в полном объеме будут возвращены средства за билеты.

Это следствие того, что правительство земли Бавария приняло решение запретить до 19 апреля мероприятия с более, чем 1000 участников – в рамках минимизации рисков заражения коронавирусом.

В первом матче Бавария на выезде обыграла Челси 3:0. Ответная игра состоится 18 марта.

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