Малиновский — в запасе Аталанты на матч против Валенсии

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Валенсией и Аталантой.

Украинский полузащитник Аталаны Руслан Малиновский снова не получил шанса сыграть с первых минут в матче Лиги чемпионов против Валенсии. Вероятно, он появится на поле уже после перерыва.

Валенсия: Силлессен — Васс, Коклен, Диакаби, Гайя — Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер — Родриго, Гамейро

Запасные: Доменек, Гедеш, Черышев, Ли Кан Ин, Собрино, Флоренци, Гильямон

Аталанта: Спортьелло — Джимсити, Кальдара, Паломино — Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс — Пашалич — Иличич, А. Гомес

Запасные: Росси, Тамезе, Чиборра, Муриэль, Малиновский, Кастань, Сапата

Матч Валенсия — Аталанта начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.