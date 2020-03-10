Симеоне: После прихода Клоппа Ливерпуль преобразился и снова стал европейским грандом

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне — о предстоящем матче против Ливерпуля.

Во второй 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль на своем поле примет Атлетико. Первый поединок завершился победой мадридской команды – 1:0.

"В некоторые моменты предстоящего матча нам точно придется несладко. Но возможности забить у нас обязательно будут. За последние восемь лет мы всем доказали, на что способны. И завтра нам необходимо будет сделать это снова".

"Нам противостоит отличная команда. После прихода Юргена Клоппа Ливерпуль преобразился и снова стал европейским грандом. Я на Энфилде никогда не был — ни как игрок, ни как тренер. Еще не доводилось быть участником матча на таком замечательном стадионе, где проводит свои домашние поединки клуб с богатейшей историей", — приводит слова Диего Симеоне официальный сайт УЕФА.

Матч Ливерпуль – Атлетико состоится 11 марта в 22:00 по киевскому времени.