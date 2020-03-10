Бавария и Челси сыграют за закрытыми дверями — журналист

Еще один еврокубковый поединок стал жертвой эпидемии.

По информации журналиста SportBild Кристиана Фалька, ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария — Челси пройдет без зрителей.

Данные меры предосторожности связаны с распространением коронавируса.

Таким образом, уже известно о шести поединках 1/8 финала Лиги Европы (Вольфсбург — Шахтер, Копенгаген — Истанбул Башакшехир, Базель — Айнтрахт Ф, Севилья — Рома, Олимпиакос — Вулверхэмптон, Хетафе — Интер) и четырех Лиги чемпионов (Барселона — Наполи, ПСЖ — Боруссия Д, Валенсия — Аталанта), которые пройдут без зрителей из-за эпидемии.

Первый матч Баварии и Челси на Стэмфорд Бридж завершился победой мюнхенцев 3:0.

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