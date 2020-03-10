Марсело рискует пропустить матч против Ман Сити

У бразильца мышечная травма.

Левый фулбек мадридского Реала Марсело рискует пропустить ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити (17 марта).

По информации официального сайта "бланкос", бразилец, как и Тибо Куртуа, имеет мышечное повреждение на левой ноге и выбыл на неопределенный срок.

Помимо матча Лиги чемпионов, Марсело также, скорее всего, пропустит поединок Ла Лиги против Эйбара (13 марта).

Таким образом, в ближайшее время в распоряжении Зинедина Зидана будет лишь один левый защитник — Ферлан Менди.

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