ПСЖ — Боруссия Д. Накануне

Football.ua анонсирует ответный поединок 1/8 Лиги чемпионов.

В Париже состоится ответный поединок в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором ПСЖ постарается обыграть Боруссию Д.

ПСЖ — Боруссия Д

Среда, 11 марта, Парк де Пренс, 22:00, главный арбитр — Энтони Тейлор (Англия). Прямая трансляция на Футбол 1

К сожалению, ситуация с коронавирусом в Европе вынуждает все чаще говорить об околофутбольных вещах, таких как перенос матча или пустые трибуны. Грядущий матч проблема стороной не обошла, и парижанам придется решать сложную задачу при пустом Парк де Пренс. Отметим, что в параллельном матче подобная ситуация будет на Камп Ноу, где Барселона примет Наполи, но каталонцам необходимо куда меньше усилий, чтобы пройти дальше. Как бы там ни было, ПСЖ первый поединок в Дортмунде проиграл (1:2), и теперь подопечным Тухеля необходимо совершить небольшой подвиг, что в рамках Лиги чемпионов у них получается редко.

Довольно сложно оценивать форму парижской команды на фоне ее выступлений во внутренних турнирах. ПСЖ традиционно доминирует в чемпионате, а ранее столичный клуб довольно просто оформил себе выход в финал Кубка Франции, разгромив на выезде Лион (5:1). Другое дело, что выступления на европейской арене в раунде плей-офф всегда вызывали вопросы. Конечно, 1:2 после первого матча — это далеко не самый критичный результат, но дортмундцы выглядели несколько увереннее своих соперников.

Бундеслига — это не чемпионат Франции, там забраться на вершину куда сложнее, и "шмели" сейчас пытаются активно реализовать эту задачу. Команда Фавра находится в отличном игровом тонусе. Во внутреннем первенстве Боруссия одолела в дерби Гладбах, выйдя на второе место по итогам тура. Кадрово также Дортмунд имеет меньше проблем.

В составе немцев матч пропустят Дилэйни и Ройс, а к их отсутствию уже привыкли. За ПСЖ не смогут сыграть Верратти и Менье из-за перебора желтых карточек, а также в лазарете остается Эррера, под вопросом участие Тиаго Силвы.

Даст ли преимущество парижанам фактор домашнего поля? Были бы болельщики, вероятно, да. Конечно, сценарий противостояния поменяется полностью, если ПСЖ забьет быстрый гол, но, в целом, фаворита в грядущем матче выделить сложно. Боруссия сильна, в оптимальной форме и в оптимальном составе, но в обойме парижан достаточно высококлассных исполнителей, чтобы преодолеть немцев и выйти в четвертьфинал.

Ориентировочные составы:

ПСЖ: Навас — Курзава, Керер, Маркиньос, Бернат — Неймар, Гуйе, Паредес, Сарабия — Мбаппе, Кавани

Боруссия Д: Бюрки — Загаду, Хуммельс, Пищек — Геррейру, Витцель, Джан, Хакими — Санчо, Холанд, Азар

Не сыграют: Верратти, Менье, Эррера — Ройс, Дилэйни

Под вопросом: Дагба, Шупо-Мотинг, Силва