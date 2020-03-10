Лейпциг — Тоттенхэм. Накануне

Football.ua анонсирует ответный поединок 1/8 Лиги чемпионов.

В Лейпциге состоится ответный поединок в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором местная команда вновь постарается обыграть Тоттенхэм, оформив себе выход в следующий этап турнира.

Лейпциг — Тоттенхэм

Вторник, 10 марта, Ред Булл Арена, 22:00, главный арбитр — Карлос дель Серро. Прямая трансляция на Футбол 2

Тот самый случай, когда Лейпциг, который первый раз в своей истории попал в плей-офф Лиги чемпионов, смотрится куда более предпочтительнее на фоне Тоттенхэма, который еще в прошлом году выступал в финале евротурнира. Более того, "быков" вполне можно считать фаворитами как и пары, учитывая результат первого поединка, так и грядущего матча, учитывая нынешнюю форму команд. Также у немцев намного лучше обстоят дела с травмированными. Лейпцигу не сможет помочь лишь Орбан, без которого уже научились играть, а в рядах "шпор" целая плеяда ключевых игроков, которые находятся в лазарете.

Кейн, Сиссоко, Сон Хын Мин, Дэвис и теперь еще и Бергвейн — важнейшие исполнители, которые будут смотреть за матчем с трибун. Матч против Лейпцига — это настоящий экзамен для Моуриньо. Португальцу надо решить, как при минимальном кадровом ресурсе обыграть Лейпциг в их родных стенах. Помимо прочего, форма лондонцев также далека от идеала. "Шпоры" в последних трех встречах АПЛ набрали лишь одно очко, в придачу вылетели из Кубка Англии, проиграв в серии пенальти Норвичу. Болельщикам Тоттенхэма остается надеется на опыт своих игроков и тренерский гений Моуриньо.

Пока англичане пытаются решить задачу с тем, чтобы вообще попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, Лейпциг активно борется за чемпионство в Германии. Да, после последнего тура амбиции "быков" несколько охладили, но до финиша времени еще достаточно и в борьбе за серебряную салатницу все может быть. А вот преодолеть Тоттенхэм и выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов стало бы невероятным скачком в развитии клуба, который существует чуть более десяти лет.

Значит, Лейпциг безоговорочный фаворит? Пожалуй, да. Отсутствие лидеров из матча в матч у "шпор" дает о себе знать. Не стоит забывать и про оптимальный игровой тонус "быков". У команды Нагельсманна очень непростой календарь, и хоть многие матчи они сводят к ничье, одолеть их в текущем году удавалось лишь Айнтрахту. Дважды. В любом случае, Тоттенхэм остается в игре, и Лига чемпионов не раз нам доказывала, что это турнир, который полон сюрпризов.

Ориентировочные составы:

Лейпциг: Гуляси — Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн — Анхелиньо, Лаймер, Форсберг, Сабитцер, Нкунку — Поульсен, Шик

Тоттенхэм: Льорис — Вертонген, Алдервейрельд, Дайер, Санчес, Танганга — Ламела, Ндомбеле, Ло Челсо, Лукас — Алли

Тренеры говорят:

Жозе Моуриньо (Тоттенхэм): К перерыву мы уступаем 0:1. Мы проигрывали 0:1 к перерыву и два дня назад. В этом сезоне с нами подобное уже случалось. Вы спрашиваете, как забить два мяча без Сона, Кейна и Бергвейна? Голы забиваются по-разному. За нас в свои ворота могут забить даже игроки Лейпцига.

Убежден, что Тоттенхэм не станет единственным клубом, с которым я не выиграю ни одного трофея. Я побеждал со всеми клубами, и верю, что сделаю это и с Тоттенхэмом.

Юлиан Нагельсманн (Лейпциг): Завтра каждый из нас отдаст свой максимум. Мы нечасто играем против Тоттенхэма в 1/8 финала Лиги чемпионов и имеем шанс выйти дальше.

Я не слишком много думаю о том, чем бы стала моя победа над Моуринью. Я думаю о том, как здорово было бы пройти Тоттенхэм. Как я уже говорил, мне далеко до уровня Моуринью. Сомневаюсь, что сумею выиграть за карьеру столько трофеев.