Куртуа может пропустить ответный матч с Манчестер Сити

Реал может лишиться основного голкипера в преддверии поединка Лиги чемпионов.

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа может пропустить ответный матч против Реала в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает AS, 27-летний бельгиец получил повреждение в минувшем поединке против Бетиса в Ла Лиге (2:1), из-за которого он рискует не сыграть в двух следующих встречах — против Эйбара и Ман Сити.

Также отмечается, что бразилец Марсело испытывает проблемы с подколенным сухожилием. Источник утверждает, что именно по этой причине Зинедин Зидан заменил его на 59-й минуте в матче с Бетисом.

Напомним, ответный матч Манчестер Сити — Реал Мадрид состоится 17 марта в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча этих команд завершилась победой английского клуба со счетом 1:2.

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