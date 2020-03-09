Матч ПСЖ — Боруссия Д пройдет без зрителей — L’Equipe

Судя по всему, поединок Лиги чемпионов пройдет без болельщиков.

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле примет Боруссию Дортмунд.

По информации L'Equipe, в понедельник, скорее всего, будет объявлено, что игра пройдет без болельщиков на стадионе. Окончательное решение остается за префектурой.

Во Франции был введен запрет на проведение массовых мероприятий, ожидается, что под него попадут и футбольные матчи.

Отметим, что матч ПСЖ – Боруссия Дортмунд должен состояться 11 марта в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что в случае вспышки коронавируса в Англии, матчи могут проходить без зрителей.

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