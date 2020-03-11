Ливерпуль — Атлетико: где смотреть матч Лиги чемпионов

Ливерпуль ожидает в гости Атлетико в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов. Узнайте, где смотреть этот поединок в прямом эфире.

На Энфилде во втором матче 1/8 Лиги чемпионов Ливерпуль примет Атлетико.

В Мадриде подопечные Юргена Клоппа потерпели поражение (0:1), в результате чего "красным" необходимо будет отыгрываться.

Где смотреть матч Ливерпуль — Атлетико в прямом эфире? В Украине трансляцию будет вести канал Футбол 2. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 11 марта

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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