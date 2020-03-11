ПСЖ — Боруссия Дортмунд: где смотреть матч Лиги чемпионов

ПСЖ ожидает в гости Боруссию Дортмунд в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов. Узнайте, где смотреть этот поединок в прямом эфире.

В Париже во втором матче 1/8 Лиги чемпионов ПСЖ примет Боруссию Д.

В Дортмунде "шмели" сумели обыграть столичный клуб (2:1), ввиду чего коллективу Томаса Тухеля необходимо будет отыгрываться.

Где смотреть матч ПСЖ – Боруссия Д в прямом эфире? В Украине трансляцию будет вести канал Футбол 1. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 11 марта

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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