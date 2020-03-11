Ливерпуль — Атлетико: прогноз на матч Лиги чемпионов

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекерских контор.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между собой сыграют Ливерпуль и Атлетико.

По версии Parimatch, победа Ливерпуля оценивается коэффициентом 1,55, а победа Атлетико – 7,20.

Если же поединок завершится ничьей, то на такое событие предлагается показатель 4,00.

На проход Ливерпуля коэффициент 2,05, а на проход Атлетико в следующую стадию Лиги чемпионов – 1,82.

Матч Ливерпуль — Атлетико состоится 11 марта в 22:00 по киевскому времени.

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