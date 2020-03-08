Адриан: Атлетико будет сложно защищаться на протяжении всего матча

Испанец рассказал об ожиданиях от встречи с "матрасниками".

Голкипер Ливерпуля Адриан поделился своим мнением о предстоящем матче с Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"В среду нас ждет серьезное испытание в лице Атлетико. Мы должны отыгрываться, но на Энфилде будет настоящий огонь. Болельщики будут поддерживать нас с первых секунд.

Думаю, мы знакомы с игровым стилем Атлетико. Мы должны попытаться контролировать мяч, быть терпеливыми, быстро передавать мяч, потому что они будут стараться защитить результат.

Им будет сложно защищаться на протяжении 95 минут. На Энфилде все будет по-другому. Мы собираемся выиграть матч", – приводит слова Адриана портал Goal.com.

Матч Ливерпуль – Атлетико состоится на Энфилде в среду, 11 марта, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой "матрасников" со счетом 1:0.

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