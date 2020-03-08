Коке: Отправляемся в Ливерпуль с уверенностью

Капитан "матрасников" рассказал об ответной встрече с мерсисайдцами.

Полузащитник Атлетико Коке поделился своим мнением о предстоящем матче с Ливерпулем в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Отправляемся в Ливерпуль с уверенностью, на кону место в четвертьфинале. У них отличная команда, будет очень сложно.

Мы должны извлечь урок из поражения в Турине в прошлом году, нужно приложить огромные усилия, чтобы пройти.

Ливерпуль станет чемпионом Англии, хотелось бы, чтобы Атлетико был на том же уровне. Да, у них были поражения, но они никак не влияют на Лигу чемпионов", – рассказал Коке в интервью изданию Marca.

Матч Ливерпуль – Атлетико состоится на Энфилде в среду, 11 марта, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой "матрасников" со счетом 1:0.

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