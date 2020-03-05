Чеферин: Не хочу говорить, что теперь нам не нравится Манчестер Сити

Президент УЕФА прокомментировал ситуацию с баном "горожан".

Манчестер Сити получил двухлетний бан из-за нарушения правил финансового фэйр-плей. Александер Чеферин, президент УЕФА, обращает внимание на то, что "горожане" вовсе не стали врагом для организации. УЕФА просто защищает свои интересы.

"Как и другие клубы, они — наш актив. Я уважаю Манчестер Сити. Не хочу говорить, что теперь нам не нравится Манчестер Сити. Они — наш клуб. Но происходящий процесс — отдельная вещь, в которую я не вмешиваюсь.

Мы ни с кем не боремся. Мы профессионально защищаем свою позицию. Мне не нравится, что мы говорим только о Манчестер Сити. Мы наказали от пяти до десяти клубов за сезон. Это обычная процедура", — приводит слова Александера Чеферина Sky Sports.

Напомним, раньше стало известно условие, при котором Манчестер Сити сможет сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.