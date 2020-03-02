Матч Ювентус — Лион может пройти при пустых трибунах

Коронавирус может помешать вечеру Лиги чемпионов в Турине.

Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Ювентусом и Лионом может состояться при пустых трибунах, сообщает L’Equipe.

По данным источника, такая же судьба может ждать стадион в Париже, где 17-го марта сыграют ПСЖ и Боруссия Д. Отмечается, что УЕФА продолжает наблюдать за ситуацией.

Причина возможного решения все та же — вспышка коронавируса на севере Италии. Ранее из-за этого были перенесены ряд поединков Серии А, среди которых Ювентус — Интер.

Также сообщалось, что на кубковый поединок Ювентус — Милан болельщиков пустят, но далеко не всех.