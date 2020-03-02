Суперкубок УЕФА 2023 пройдет в Казани

Исполнительный комитет УЕФА в Амстердаме утвердил даты, когда пройдут финалы клубных турниров.
Отметим, что Казань примет Суперкубок УЕФА в 2023 году.
Полный список:
Лига Европы — 2022: Пушкаш Арена, Будапешт, Венгрия.
Женская Лига чемпионов — 2022: Ювентус Стэдиум, Турин, Италия.
Женская Лига чемпионов — 2023: Стадион ПСВ, Эйндховен, Нидерланды.
Суперкубок УЕФА — 2022: Олимпийский стадион Хельсинки, Финляндия.
Суперкубок УЕФА — 2023: Казань Арена, Россия.
Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок УЕФА-2021 пройдет в Белфасте.
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