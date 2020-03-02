Суперкубок УЕФА 2023 пройдет в Казани

Стало известно, где состоятся матчи за Суперкубок УЕФА, Лиги Европы и женской Лиги чемпионов в ближайшем будущем.

Исполнительный комитет УЕФА в Амстердаме утвердил даты, когда пройдут финалы клубных турниров.

Отметим, что Казань примет Суперкубок УЕФА в 2023 году.

Полный список:

Лига Европы — 2022: Пушкаш Арена, Будапешт, Венгрия.

Женская Лига чемпионов — 2022: Ювентус Стэдиум, Турин, Италия.

Женская Лига чемпионов — 2023: Стадион ПСВ, Эйндховен, Нидерланды.

Суперкубок УЕФА — 2022: Олимпийский стадион Хельсинки, Финляндия.

Суперкубок УЕФА — 2023: Казань Арена, Россия.

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок УЕФА-2021 пройдет в Белфасте.

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