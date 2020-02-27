Валенсия может сыграть против Аталанты в Лиге чемпионов без зрителей

Испанцы намерены принять меры безопасности.

Руководство Валенсии рассматривает вариант с закрытием трибун Местальи на ответный поединок 1/8 Лиги чемпионов против Аталанты, сообщает AS.

По данным источника, левантийцы получили подобные рекомендации от властей Италии и Испании для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Кроме того, четверо болельщиков Валенсии находятся под наблюдением после выездного матча на Сан Сиро. Официально был подтвержден один случай заболевания после матча.

Отмечается, что окончательное решение о проведение поединка без зрителей будет принято ближе к 10 марта после консультации со здравоохранительными органами.