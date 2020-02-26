лента новостей

21:17

Дибала и Роналду сыграют с первых минут против Лиона

21:06

Кроос остался в запасе Реала на матч против Манчестер Сити, Зинченко — вне заявки

16:20

Бускетс: У нас большие проблемы с составом, но мы справимся

15:45

Бонуччи: Ювентус подходит к матчу против Лиона с мотивацией и энтузиазмом

15:32

Барселона выиграла только один матч из последних девяти выездных в плей-офф Лиги чемпионов

15:30

На ответный матч против Наполи у Барселоны будет доступно 12 игроков из первой команды

12:15

Мертенс выбыл на 10 дней, но сыграет в ответном матче против Барселоны

10:30

Реал — Манчестер Сити: прогноз на матч Лиги чемпионов

10:20

Коман сможет сыграть за Баварию в ответном матче против Челси

09:59

Жиру: У Челси практически нет шансов пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов