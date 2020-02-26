Дибала и Роналду сыграют с первых минут против Лиона

26 февраля 2020

Пауло Дибала и Криштиану Роналду, Getty Images

Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лион во Франции примет Ювентус в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Тренеры обеих команд обошлись без серьезных неожиданностей, выставив практически сильнейшие составы.

Лион: Лопеш – Денайер, Марсело, Марсал – Дюбуа, Гимараэш, Тусар, Ауар, Корне – Экамби, Дембеле.

Запасные: Тэтэрушану, Андерсен, Террье, Траоре, Мендес, Тете, Какере.

Ювентус: Щесны – Данило, Бонуччи, Де Лигт, Сандро – Бентанкур, Пьянич, Рабио – Куадрада, Дибала, Роналду.

Запасные: Буффон, Де Шильо, Рэмси, Матюиди, Игуаин, Ругани, Бернардески.

Матч начнется в 22:00. Вы сможете следить за всеми событиями поединка в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.

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