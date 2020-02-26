Кроос остался в запасе Реала на матч против Манчестер Сити, Зинченко — вне заявки

Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Реалом и Манчестер Сити.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан принял нестандартное решение при выборе стартового состава на первый матч против Манчестер Сити — один из железных игроков основы Тони Кроос остался на скамейке запасных. Компанию ему там составит и Гарет Бэйл.

Хосеп Гвардиола, в свою очередь, также не обошелся без сюрпризов. Лидеры манкунианцев Фернандиньо и Серхио Агуэров оказались вне стартовой "одиннадцатки". Их места на поле займут Николас Отаменди и Габриэль Жезус соответственно. Украинец Александр Зинченко в очередной раз не включен в заявку на матч.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Ф. Менди — Модрич, Каземиро, Вальверде — Иско, Бензема, Винисиус

Запасные: Ареола, Милитан, Кроос, Бэйл, Марсело, Васкес, Йович

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Ляпорт, Б. Менди — де Брюйне, Родри, Гюндоган — Марез, Габриэль Жезус, Б. Силва

Запасные: Браво, Стерлинг, Агуэро, Д. Силва, Фернандиньо, Канселу, Фоден

Матч Реал — Манчестер Сити начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.