Инсинье: Могли добиться лучшего результата во встрече с Барселоной

Итальянец прокомментировал результат матча в Лиге чемпионов.

Нападающий Наполи Лоренцо Инсинье поделился своим мнением о ничьей с Барселоной (1:1) в первом матче в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Результат оставляет горькое послевкусие, так как мы играли с Барселоной на равных. Мы показали самоотдачу в своей игре, но теперь нам нужно сосредоточиться на Серии А.

И все же я считаю, что мы могли добиться лучшего результата перед нашими болельщиками, особенно с теми моментами, что мы создали", – приводит слова Инсинье портал Football Italia.

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