Реал — Манчестер Сити: определяем фаворита противостояния

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

Мадридский Реал примет на своем поле Манчестер Сити в первом матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов и попытается обеспечить комфортный задел перед ответной встречей.

Реал Мадрид – Манчестер Сити

26 февраля, 22:00, стадион Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Арбитр встречи — Даниэле Орсато

Прямая трансляция на канале Футбол 2.

Реал вполне успешно шел в этом сезоне и возглавлял турнирную таблицу Примеры, однако несколько ухудшил свое положение в последних матчах. После поражения от Леванте (1:0) "сливочные" пропустили вперед Барселону и теперь снова должны ликвидировать отставание. Эта неделя выйдет непростой для подопечных Зинедина Зидана, ведь, помимо встречи с Ман Сити в Лиге чемпионов, им также предстоит сыграть с каталонским клубом в Эль-Класико.

Ман Сити же был ошарашен новостью об отстранении команды от участия в двух розыгрышах Лиги чемпионов. Футболисты "горожан" наверняка находятся не в лучшем психологическом состоянии, но на их результатах это пока не сказывается. Учитывая доминирование Ливерпуля в АПЛ, этот розыгрыш ЛЧ становится последней возможностью для них исправить не слишком удачный сезон. Теперь английскому клубу, вероятно, придется еще долго ждать следующей возможности для европейского триумфа.

В официальных матчах команды встречались между собой четыре раза, и более успешным в этих противостояниях был Реал, который дважды выигрывал дома и играл вничью на выезде. Еще дважды коллективы встречались в товарищеских матчах и обменялись победами с одинаковым счетом – 4:1.

Компания Favbet в этой дуэли отдает небольшое предпочтение команде Пепа Гвардиолы, предоставляя на победу Ман Сити коэффициент 2, 48. Коэффициент на победу Реала составляет 2,81, на ничью – 3,65.

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