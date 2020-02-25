На Стэмфорд Бридж Челси проигрывает Баварии (0:3). Дублем отметился Серж Гнабри.
24-летний немец в нынешнем сезоне забил свои дебютные голы в Лиге чемпионов и имеет в своем активе уже 6 голов.
Что примечательно, Гнабри стал первым игроком в истории турнира, который первые свои шесть голов забил в ворота команд из одной страны. По иронии судьбы, ими оказались команды из одного города — Лондона (Тоттенхэму — 4, Челси — 2). При чем все голы были забиты как раз таки в столице Англии.
Для Гнабри данное достижение вдвойне приятно, так как и Челси, и Тоттенхэм ранее являлись для него принципиальными соперниками, когда он выступал за Арсенал.
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