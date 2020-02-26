Бонуччи: Ювентус подходит к матчу против Лиона с мотивацией и энтузиазмом

26 февраля 2020

Леонардо Бонуччи, Getty Images

Ювентус без снисходительного отношения к сопернику готовится к матчу.

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от предстоящей встрече своей команды в Лиге чемпионов против Лиона.

"Ювентус подходит к матчу с мотивацией и энтузиазмом. Мы готовы к большой игре против большой команды. Мы готовы к этой стадии сезона и очень хотим добиться максимального результата во всех турнирах", — цитирует игрока официальный сайт УЕФА.

Матч Лион — Ювентус состоится в среду, 26 февраля, в 22:00 на Парк Олимпик Лионне. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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