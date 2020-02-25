Гвардиола: Это не последний шанс для нас выиграть Лигу чемпионов

Специалист лестно отозвался о будущем сопернике.

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от игры против мадридского Реала в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы будем играть с большим клубом. Мы представляем, какие испытания нас ждут. Это не последний шанс для нас выиграть Лигу чемпионов. Никогда не знаешь, что может случиться. Сейчас у нас есть возможность. Мы стараемся оставаться собой, но желание победить всегда должно присутствовать, иначе победа невозможна. Но это лишь очередной матч, вот и все", — говорит испанец.

"Мы должны быть сильными, должны играть классно, но одновременно нам необходима удача. С нашим игровым рисунком и с нашим планом на игру нужна предельная концентрация, плюс, хотелось бы немного везения".

Отдельно Гвардиола прокомментировал отстранение "горожан" от еврокубков.

"Что касается отстранения, то мы будем подавать апелляцию. Я доверяю руководству клуба. Я видел аргументы и доказательства невиновности Манчестер Сити. Мы заслужили право выступать в Лиге чемпионов", — цитирует Хосепа официальный сайт "горожан".

Поединок Реал Мадрид — Манчестер Сити состоится в среду, 26 февраля, в 22:00 на Сантьяго Бернабеу. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов.