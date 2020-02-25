Стерлинг сможет сыграть против Реала

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подтвердил, что вингер Рахим Стерлинг сможет принять участие в игре против мадридского Реала.
"Стерлинг пребывает в хорошей форме. Его физическое состояние и восстановление на хорошем уровне. Он сказал нам, что сможет сыграть и против Вест Хэма, и против Лестера. Но мы решили его приберечь, ведь доктор мне сказал, чтобы мы были осторожны".
"Мышечные травмы — это всегда три недели или месяц, а он после 15 дней уже хотел играть. Это хороший знак. Он в форме. Он готов", — цитирует испанца пресс-служба "горожан".
Поединок Реал Мадрид — Манчестер Сити состоится в среду, 26 февраля, в 22:00 на Сантьяго Бернабеу. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов.
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