Сарри: Лион — опасный соперник, нужно показать хороший футбол

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри — о предстоящем матче против Лиона.

Маурицио Сарри считает предстоящего оппонента очень опасной командой.

"Лион — техничная команда, которая прекрасно готова физически и умеет мгновенно ускоряться. Это опасный соперник, против которого надо показать очень хороший футбол".

Также итальянский специалист поделился своим мнением касательно Криштиану Роналду.

"Криштиану — игрок, которого высоко ценят по всему миру. Чтобы судить о его форме, достаточно посмотреть на статистику. Это выдающийся игрок, который в отличном состоянии как физически, так и психологически", — приводит слова Маурицио Сарри официальный сайт УЕФА.

Матч Лион — Ювентус состоится в среду, 26 февраля, в 22:00 на Парк Олимпик Лионне. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.