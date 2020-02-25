Отлаженный вариант Лэмпарда против Гнабри и Комана на флангах атаки Баварии

Стали известны стартовые составы команд на первый поединок стадии 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским Челси и мюнхенской Баварией.

Главному тренеру лондонского Челси вариант построения своей команды на игру прошлого тура Английской Премьер-лиги против Тоттенхэма (2:1) показался настолько убедительным, что он решил полностью повторить его и в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии.

В тоже самое время, руководитель тренерского штаба Баварии Хан Дитер-Флик использовал уже привычный маневр с перемещением Алабы в центр защиты, при этом усилив фланги атаки своей команды выходом Сержа Гнабри и Кинглсли Комана.

Челси: Кабальеро — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Баркли, Жиру, Маунт.

Запасные: Аррисабалага, Абрахам, Виллиан, Педро, Зума, Эмерсон, Гилмор.



Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Тиаго — Коман, Мюллер, Гнабри — Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Одриосола, Коутиньо, Горецка, Эрнандес, Толиссо, Зиркзее.

Матч Челси — Бавария начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.