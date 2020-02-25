Умтити сыграет в паре с Пике в матче против Наполи

Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским Наполи и испанской Барселоной.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен принял нестандартное решение при выборе основного состава на матч против Наполи. Так, в центре обороны рядом с Жераром Пике сыграет не Клеман Лангле, а Самюэль Умтити. Алленаторе "партенопеи" Дженнаро Гаттузо, в свою очередь, обошелся без сюрпризов.

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Мариу Руи — Руис, Демме, Зьелински — Кальехон, Мертенс, Инсинье

Запасные: Мерет, Аллан, Элмас, Луперто, Политано, Хисай, Милик

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Фирпо — Ракитич, Бускетс, де Йонг — Видаль — Месси, Гризманн

Запасные: Нето, Артур, Лангле, Пуч, Фати, Араухо, Акиеме

Матч Наполи — Барселона начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.