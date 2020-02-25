Мусса Дембеле: Нет страха перед Ювентусом и Роналду

"Ткачи" собираются удивить "старую синьору" своими сильными качествами.

Нападающий Лиона Мусса Дембеле прокомментировал предстоящий поединок в Лиге чемпионов против Ювентуса.

"Очевидно, что в этом сезоне у нас не всегда все проходит идеально. Но Лига чемпионов — особенный турнир, тут все иначе. Мы собраны, мотивированы и уверены в себе".

"Опасаемся ли мы Ювентуса и Роналду? Страха у нас нет. Мы знаем свои сильные стороны. Проведем ли мы великолепный матч, зависит от нас. Я — форвард, и моя задача забивать. Никакого особого давления я не чувствую. Намерен сыграть в обычном ключе и максимально помочь команде", — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Матч Лион — Ювентус состоится в среду, 26 февраля, в 22:00 на Парк Олимпик Лионне. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.