Лион — Ювентус: прогноз на матч Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на первый поединок 1/8 финала ЛЧ.

Фаворитом матча букмекеры называют Ювентус. Шансы на победу "бьянконери" специалисты букмекерской компании Parimatch оценивают в 2,02.

Вторым по вероятности исходом является ничья – 3,3. А победа Лиона умножит вашу ставку в 4,2 раза, если вы сделаете это в Parimatch.

Одной из интриг встречи является ли то, перенесется ли феноменальная серия Криштиану Роналду (голы в 11 матчах подряд) в чемпионате Италии и на Лигу чемпионов. Коэффициент на гол Криштиану составляет 2,05.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Вы сможете следить за ходом поединка в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.