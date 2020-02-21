Левандовски: Все еще верю, что Бавария выиграет Лигу чемпионов

Форвард Баварии Роберт Левандовски — о том, что мечтает выиграть Лигу чемпионов с нынешней командой.

Роберт Левандовски не теряет надежды выиграть главный еврокубковый трофей с Баварией.

"Футболисты начинают чувствовать себя увереннее, ведь они знают, что от них требует главный тренер. У нас улучшилось взаимодействие в плане коммуникации".

"Лига чемпионов? Я все еще верю, что однажды мы сыграем в финале и победим", — приводит слова Роберта Левандовски The Guardian.

В текущем сезоне Левандовски провел пять матчей в Лиге чемпионов и забил десять голов.

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