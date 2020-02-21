Аллегри: Не вижу фаворита в этом розыгрыше Лиги чемпионов

Итальянский специалист считает, что нет аналога Реала трехлетней давности.

Массимилиано Аллегри рассказал, что нужно для победы в Лиге чемпионов, а также отметил, что не может выделить фаворита в нынешнем розыгрыше.

"Уровень менталитета Роналду — невероятный пример. Он выиграл пять Золотых мячей, у него много денег, но он всегда умудряется ставить перед собой цели.

Чтобы победить, ты должен уметь жертвовать и работать. Вам нужна удача, чтобы выиграть Лигу чемпионов, а также фундамент, чтобы показать максимум в важный момент. В этом сезоне я не вижу фаворитов, нет такой команды, как Реал три года назад", — приводит слова Аллегри Football Italia.

Ранее бывший главный тренер Ювентуса рассказал, что проклятия Лиги чемпионов не существует.