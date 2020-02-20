Ляпорт: Манчестер Сити хочет провести лучшую Лигу чемпионов в своей истории

Защитник рассказал о целях команды на финальный этап сезона.

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт высказал свое мнение о еврокубковом бане, который постиг его клуб.

"Мы профессионалы, большая команда с прекрасными личностями в раздевалке, и я думаю, что мы просто думаем о футболе, и ничего больше. Мы профессионалы и должны делать свою работу. Это все."

"Станет ли запрет дополнительной мотивацией в матче против Реала? Для нас в этом нет никакой необходимости".

"Каждая игра сложна, и мы должны быть сосредоточены. Лига чемпионов важна для нас, и мы хотим провести лучшую кампанию, которая только когда-либо была у нас", — цитирует Ляпорта Goal.

Ранее наказание со стороны УЕФА прокомментировал полузащитник "горожан" Кевин де Брюйне.