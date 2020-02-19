Хатебур повторил достижение Снайдера, Зеедорфа и Стама в Лиге чемпионов

Защитник Аталанты отличился голом в матче против Валенсии.

Завершился первый тайм поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором Аталанта уверенно обыгрывает Валенсию на Джузеппе Меацца (2:0).

Автором первого гола в составе бергамасков стал защитник Ханс Хатебур, который успешно замкнул передачу Алехандро Гомеса на 16-й минуте встречи.

Интересно, что благодаря этому взятию ворот 26-летний латераль стал четвертым в истории нидерландцем, который смог забить за клуб из Италии в рамках плей-офф Лиги чемпионов.

До этого подобное удавалось только Уэсли Снайдеру (Интер), Кларенсу Зеедорфу (Милан) и Япу Стаму (Милан).

Напомним, что следить за событиями поединка Аталанта — Валенсия вы можете в онлайн-трансляции на Football.ua.

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