Бергвейн заменит травмированного Сона в матче против РБ Лейпциг

Стали известны стартовые составы команд на первый поединок стадии 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским Тоттенхэмом и немецким РБ Лейпциг.

Матч прошлого тура Английской Премьер-лиги против Астон Виллы (2:3), помимо трех набранных очков, подарил главному тренеру Тоттенхэма новый повод для головной боли. Кореец Сон Хын Мин оформил дубль в той встрече, хотя и завершал поединок с переломом руки, как показало дальнейшее исследование.

В итоге, на матч Лиги чемпионов против РБ Лейпциг в составе Тоттенхэма произошли соответствующие ситуации изменения: в полузащите сыграет нидерландец Стивен Бергвейн. Кроме того, на Эрика Дайера в центральной зоне заменит Жедсон Фернандеш.

У немецкой команды тоже не все в порядке с заявкой. Перебор желтых карточек исключил Упамекано из списка возможных вариантов для игры в центре обороны, так что, вместо него сыграет это место займет Хальсетенберг. В линии атаки, как и в игре против Вердера (3:0), сыграет пара Шик – Вернер, а атакующий вариант 4-2-2-2 дополнят Забитцер и Нкунку.

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Санчес, Дэвис — Уинкс, Фернандеш — Ло Чельсо, Алли, Бергвейн — Моура.

Запасные: Гассанига, Вертонген, Ламела, Дайер, Ндомбеле, Скипп, Танганга.



РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо — Ампаду, Лаймер — Забитцер, Нкунку — Шик, Вернер.

Запасные: Мвого, Айдара, Поульсен, Форсберг, Лукман, Вольф, Ольмо.

Матч Тоттенхэм — РБ Лейпциг начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.