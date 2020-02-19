лента новостей

21:14

Бергвейн заменит травмированного Сона в матче против РБ Лейпциг

20:56

Малиновский остался в запасе на матч против Валенсии

20:55

Кулибали может пропустить матч против Барселоны в Лиге чемпионов

13:18

УЕФА может увеличить отлучение Манчестер Сити от Лиги чемпионов

11:02

Валенсия подала протест в УЕФА по поводу состояния поля на Сан-Сиро

09:59

С момента прихода Симеоне Атлетико больше всех в Лиге чемпионов отыграл "на ноль"

09:06

Менье: У Боруссии было больше свежести и энергии

08:56

Холанд и Лоди стали первыми обладателями награды лучшему игроку матча Лиги чемпионов по версии УЕФА

08:21

Джан: Боруссия доказала, что знает, как играть в обороне

08:04

Ван Дейк — о пропущенном голе: Это был даже не голевой момент, Атлетико просто повезло