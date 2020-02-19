Малиновский остался в запасе на матч против Валенсии

19 февраля 2020

руслан малиновский, getty images

тали известны стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Аталантой и Валенсией.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини снова не доверил место в основе украинцу Руслану Малиновскому. Таким образом, полузащитник начнет первый матч против Валенсии на скамейке запасных.

Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс — Пашалич — Иличич, А. Гомес

Запасные: Спортьелло, Кальдара, Тамезе, Муриэль, Малиновский, Кастань, Сапата

Валенсия: Доменек — Васс, Мангала, Диакаби, Гайя — Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер — М. Гомес, Гедеш

Запасные: Силлессен, Коррейя, Коста, Гамейро, Черышев, Собрино, Гутьеррес

Матч Аталанта — Валенсия начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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