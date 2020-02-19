Малиновский остался в запасе на матч против Валенсии

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини снова не доверил место в основе украинцу Руслану Малиновскому. Таким образом, полузащитник начнет первый матч против Валенсии на скамейке запасных.
Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс — Пашалич — Иличич, А. Гомес
Запасные: Спортьелло, Кальдара, Тамезе, Муриэль, Малиновский, Кастань, Сапата
Валенсия: Доменек — Васс, Мангала, Диакаби, Гайя — Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер — М. Гомес, Гедеш
Запасные: Силлессен, Коррейя, Коста, Гамейро, Черышев, Собрино, Гутьеррес
Матч Аталанта — Валенсия начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.