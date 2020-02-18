Сауль — автор первого гола в Лиге чемпионов в 2020 году

Полузащитник Атлетико Сауль отличился голом в воротах Ливерпуля.

В рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов Атлетико на своем поле принимает Ливерпуль.

На четвертой минуте игры забитым мячом отличился Сауль. Таким образом, 25-летний футболист – автор первого гола в 2020 году в Лиге чемпионов.

Видео гола:

Матч Атлетико – Ливерпуль начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за ходом событий на Football.ua.

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