Сервис OLL.TV не работает во время матчей 1/8 Лиги чемпионов

В 1/8 финала Лиги чемпионов между собой встречаются Боруссия Дортмунд и ПСЖ, а также Атлетико и Ливерпуль.
Транслятором вышеупомянутых поединков является сервис OLL.TV. Пользователи, у которых платная подписка, не могут смотреть игры в прямом эфире – сервис либо не работает, либо работает, но с существенными перебоями.
Это не первый случай, когда есть проблема с трансляцией. Ранее подобного рода проблема была на матчах донецкого Шахтера в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что телеканалы Футбол уйдут с "кабеля" не 1 февраля, а 15 марта.
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