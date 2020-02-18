Сервис OLL.TV не работает во время матчей 1/8 Лиги чемпионов

Пользователи испытывают сложности во время просмотра еврокубковых поединков.

В 1/8 финала Лиги чемпионов между собой встречаются Боруссия Дортмунд и ПСЖ, а также Атлетико и Ливерпуль.

Транслятором вышеупомянутых поединков является сервис OLL.TV. Пользователи, у которых платная подписка, не могут смотреть игры в прямом эфире – сервис либо не работает, либо работает, но с существенными перебоями.

Это не первый случай, когда есть проблема с трансляцией. Ранее подобного рода проблема была на матчах донецкого Шахтера в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что телеканалы Футбол уйдут с "кабеля" не 1 февраля, а 15 марта.