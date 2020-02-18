Верратти — рекордсмен ПСЖ по матчам в еврокубках

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти проводит 58-й матч за свою команду.

В рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов между собой встречаются Боруссия Дортмунд и ПСЖ.

В стартовом составе гостей вышел Марко Верратти. Таким образом, 27-летний футболист провел свой 58-й матч за ПСЖ в еврокубках.

Итальянец обошел Поля Ле Гуэна, у которого 57 игр.

Следите за матчем Боруссия Дортмунд – ПСЖ благодаря текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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