Боруссия Д будет сдерживать атаки ПСЖ пятью защитниками в расстановке

Стали известны стартовые составы команд на первый поединок стадии 1/8 финала Лиги чемпионов между дортмундской Боруссией и французским ПСЖ.

Триумвират нападения французской команды попытается взломать усиленную оборону команды Люсьена Фавра во время выездного поединка в Германии. При этом, состав "шмелей" не будет отличаться от недавней игры против франкфуртского Айнтрахта в Бундеслиге, которая также проходила на "Зигналь-Идуна-Парк" и завершилась уверенной победой Боруссии Дортмунд со счетом 4:0.

К слову, решением Томаса Тухеля, ПСЖ неожиданно сыграет с тремя номинальными защитниками, что фактически повторяет расстановку их соперников.

Боруссия Д: Бюрки — Хакими, Пищек, Хуммельс, Загаду, Геррейру — Джан, Витсель — Санчо, Холанд, Азар.

Запасные: Хитц, Дауд, Гетце, Шульц, Аканджи, Шмельцер, Рейна.



ПСЖ: Навас — Менье, Маркиньос, Силва, Кимпембе, Кюрзава — Верратти, Гуйе — Ди Мария, Мбаппе, Неймар.

Запасные: Рико, Керер, Кавани, Икарди, Сарабия, Дракслер, Куасси.

Матч Боруссия Д — ПСЖ начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.