Лемар — в основе Атлетико на матч против Ливерпуля

Главные тренеры мадридского Атлетико и Ливерпуля определились со стартовыми составами на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Энтренадор хозяев Диего Симеоне удивил, выпустив в основе крайне редко выходящего на поле с первых минут Тома Лемара. Что касается Юргена Клоппа, то немецкий специалист обошелся без сюрпризов, выставив сильнейший состав.
Атлетико: Облак — Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди — Коке, Сауль, Партей, Лемар — Корреа, Мората
Запасные: Адан, Хименес, Эрмосо, Льоренте, Витоло, Феррейра Карраско, Коста
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане
Запасные: Адриан, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Ориги, Матип
Матч Атлетико — Ливерпуль начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.