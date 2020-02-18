лента новостей

21:22

Нагельсманн: Это не самая важная игра в истории клуба

21:05

Боруссия Д будет сдерживать атаки ПСЖ пятью защитниками в расстановке

20:55

Лемар — в основе Атлетико на матч против Ливерпуля

20:05

Уинкс: У нас много игроков, чтобы заменить Сона

20:02

Загаду: Матчи против ПСЖ будут для меня особенными, я всегда был их фанатом

19:40

Моуриньо: Уже не рассчитываю на Сона в этом сезоне

18:37

Сауль: Хендерсон — образец для подражания

14:53

Савич: У нас нет никакого пессимизма перед матчем с Ливерпулем

13:35

Витсель: Неймар чрезвычайно опасен, но Мбаппе и Ди Мария тоже сильны

12:18

В Лиге чемпионов будет использоваться мяч с нарисованной картой Стамбула